Білий дім назвав нову дату візиту Трампа до Китаю

Глава Білого дому відклав візит до Пекіна через війну на Близькому Сході

Майбутній візит президента США Дональда Трампа до Китаю запланований на середину травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт.

«Довгоочікувана зустріч президента Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном відбудеться в Пекіні 14 і 15 травня», – повідомила вона.

Крім того, планується, що пізніше поточного року Сі здійснить візит у відповідь до Вашингтона. Дата цієї поїздки ще не визначена.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Раніше глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися та припускав, що його візит може бути відкладений приблизно на місяць.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо може зіткнутися з проблемами під час можливого візиту до Китаю у складі делегації президента Дональда Трампа, оскільки перебуває під китайськими санкціями.