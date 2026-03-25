Білий дім назвав нову дату візиту Трампа до Китаю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Після візиту до Китаю американський лідер прийме очільника КНР у Вашингтоні
фото: Getty Images

Глава Білого дому відклав візит до Пекіна через війну на Близькому Сході

Майбутній візит президента США Дональда Трампа до Китаю запланований на середину травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт.

«Довгоочікувана зустріч президента Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном відбудеться в Пекіні 14 і 15 травня», – повідомила вона.

Крім того, планується, що пізніше поточного року Сі здійснить візит у відповідь до Вашингтона. Дата цієї поїздки ще не визначена.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Раніше глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися та припускав, що його візит може бути відкладений приблизно на місяць.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо може зіткнутися з проблемами під час можливого візиту до Китаю у складі делегації президента Дональда Трампа, оскільки перебуває під китайськими санкціями.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

