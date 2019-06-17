Трамп подякував Ізраїлю і Нетаньяху за те, що в його честь назвали поселення



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Президент США Дональд Трамп

Поселення Рамат Трамп (Висоти Трампа) розташовуватиметься на спірній території Голан

Президент США Дональд Трамп подякував Ізраїлю і прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху за те, що його уряд назвав одне з поселень на Голанських висотах на честь президента США.

Відповідне повідомлення американський лідер розмістив в Twitter.

«Дякую прем’єр-міністру Нетаньяху і Державі Ізраїль за цю велику честь!», - написав Трамп, опублікувавши на своїй сторінці повідомлення посла США в Ізраїлі, присвячене урочистому святковому виїзного засідання ізраїльського уряду на Голанських висотах.

Як відомо, поселення на Голанах називатиметься Рамат Трамп - Висоти Трампа.

Таким чином уряд Нетаньяху хоче вшанувати «великого друга Ізраїлю» Дональда Трампа, який визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

Голанські висоти, які є частиною Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року.

Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.