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    У світі

    Трамп подякував Ізраїлю і Нетаньяху за те, що в його честь назвали поселення

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп подякував Ізраїлю і Нетаньяху за те, що в його честь назвали поселення
    Президент США Дональд Трамп 

    Поселення Рамат Трамп (Висоти Трампа) розташовуватиметься на спірній території Голан

    Президент США Дональд Трамп подякував Ізраїлю і прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху за те, що його уряд назвав одне з поселень на Голанських висотах на честь президента США.

    Відповідне повідомлення американський лідер розмістив в Twitter.

    «Дякую прем’єр-міністру Нетаньяху і Державі Ізраїль за цю велику честь!», - написав Трамп, опублікувавши на своїй сторінці повідомлення посла США в Ізраїлі, присвячене урочистому святковому виїзного засідання ізраїльського уряду на Голанських висотах.

    Як відомо, поселення на Голанах називатиметься Рамат Трамп - Висоти Трампа.

    Таким чином уряд Нетаньяху хоче вшанувати «великого друга Ізраїлю» Дональда Трампа, який визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

    Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

    Голанські висоти, які є частиною Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

    Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року. 

    Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.

    Україна також дотримується позиції ООН у питанні щодо Голан.
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