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    У світі

    Трамп: США схвалили препарат для боротьби з коронавірусом

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    Дональд&nbsp;Трамп сказав, що хлорохін показав&nbsp;&laquo;дуже,&nbsp;дуже обнадійливі перші результати&raquo; в лікуванні хворих з коронавірусом - Трамп: США схвалили препарат для боротьби з коронавірусом
    Дональд Трамп сказав, що хлорохін показав «дуже, дуже обнадійливі перші результати» в лікуванні хворих з коронавірусом

    Найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу і це «змінить правила гри»

    Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання протималярійного препарату гідроксихлорохін для лікування пацієнтів з коронавірусом.

    Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу, повідомляє FT.com.

    За його словами, найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу і це «змінить правила гри».

    Трамп сказав, що хлорохін показав «дуже, дуже обнадійливі перші результати» в лікуванні хворих з коронавірусом.

    «Ми збираємося практично відразу зробити ці ліки доступними», - заявив він.

    Президент США також заявив, що антивірусний препарат ремдесівір, розроблений для боротьби з Еболою, скоро буде доступний для пацієнтів. На відміну від протималярійного препарату, він так і не був схвалений FDA.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20.

    здоров'я США медицина Дональд Трамп президент ліки коронавірус
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