Трамп: США схвалили препарат для боротьби з коронавірусом



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Дональд Трамп сказав, що хлорохін показав «дуже, дуже обнадійливі перші результати» в лікуванні хворих з коронавірусом

Найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу і це «змінить правила гри»

Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання протималярійного препарату гідроксихлорохін для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу, повідомляє FT.com.

За його словами, найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу і це «змінить правила гри».

Трамп сказав, що хлорохін показав «дуже, дуже обнадійливі перші результати» в лікуванні хворих з коронавірусом.

«Ми збираємося практично відразу зробити ці ліки доступними», - заявив він.

Президент США також заявив, що антивірусний препарат ремдесівір, розроблений для боротьби з Еболою, скоро буде доступний для пацієнтів. На відміну від протималярійного препарату, він так і не був схвалений FDA.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20.