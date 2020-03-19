Трамп: США схвалили препарат для боротьби з коронавірусом
Найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу і це «змінить правила гри»
Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання протималярійного препарату гідроксихлорохін для лікування пацієнтів з коронавірусом.
Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу, повідомляє FT.com.
За його словами, найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусу і це «змінить правила гри».
Трамп сказав, що хлорохін показав «дуже, дуже обнадійливі перші результати» в лікуванні хворих з коронавірусом.
«Ми збираємося практично відразу зробити ці ліки доступними», - заявив він.
Президент США також заявив, що антивірусний препарат ремдесівір, розроблений для боротьби з Еболою, скоро буде доступний для пацієнтів. На відміну від протималярійного препарату, він так і не був схвалений FDA.
До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20.