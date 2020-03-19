Шмигаль попередив Єврокомісію, що в Україні не вистачає тестів для діагностики?



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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з заступником голови Європейської комісії Валдісом Домбровскісом Фото: Главком

Денис Шмигаль визнав, як стверджують джерела, що незначна кількість виявлених випадків зараження короновірусом пов’язана з відсутністю тестів

Як передають джерела «Главкома» в Брюсселі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з заступником голови Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, в ході якої попросив прискорити надання траншу макрофіндопомоги Європейського Союзу.

За словами джерела «Главкома», Домброскіс прив‘язує можливіть надання такого траншу за умови відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Також співбесідники обговорили можливість надання фінансової допомоги для боротьби з короновірусом в Україні. На репліку про те, що зараз першочергової допомоги потребує Італія, Денис Шмигаль визнав, як стверджують джерела, що незначна кількість виявлених випадків зараження короновірусом пов’язана з відсутністю тестів, які необхідні для перевірки уражень вірусом. Особливо це стосується сотень тисяч громадян, які нещодавно повернувся в Україну з-за кордону.

За іншою інформацією «Главкома», велика партія тестів має прибути в Україну лише в неділю.

Про те, що в Україні не вистачає тестів в інтерв’ю «Главкому» заявив і голова Донецької обласної адміністраціі Павло Кириленко.

Як відомо, у четвер в Україні кількість померлих від коронавірусу Covid-19 збільшилася до трьох осіб.

Зазначимо, станом на вечір 19 березня, в Україні зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Останній випадок коронавірусу було зафіксовано в Івано-Франківській області.

Як повідомлялось, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися дві людини, які нещодавно були за кордоном. Наразі медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі.