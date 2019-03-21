Трамп відреагував на скандальне інтерв'ю з Луценком



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У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill

«У міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон», - написав Трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на інтерв'ю генпрокурора України Юрія Луценка виданню The Hill, в якому він говорить про розслідування «української змови» на користь Гілларі Клінтон - конкурента Трампа на виборах у 2016 році.

У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill.

«Джон Соломон: у міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон», - написав Трамп у Twitter.

Сам кореспондент Джон Соломон від своїм матеріалом залишив такий підпис: «Чи намагалася Україна таємно допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори 2016? Генеральний прокурор каже, що доказів достатньо, щоб почати розслідування».

Did Ukraine try to secretly help Hillary Clinton win the 2016 election? Chief prosecutor says there's a enough evidence to start investigating https://t.co/TNgYkv42iS — John Solomon (@jsolomonReports) 20 марта 2019 г.

«Український генеральний прокурор повідомив в інтерв'ю опублікованому в середу The Hill.TV, нібито він почав розслідування про те, що правозахисний апарат його країни навмисно скоїв витік фінансових документів протягом президентської кампанії-2016 тодішнього голови кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон», - йдеться в колонці.

В інтерв'ю The Hill Луценко заявив, що відкриває кримінальне провадження щодо можливих спроб громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

Також Луценко звинувачував Посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати. Держдеп відповів Луценку на заяву про «список людей, яких не треба чіпати», назвавши її брехнею.