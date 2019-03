Трамп відреагував на скандальне інтерв'ю з Луценком

«У міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон», - написав Трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на інтерв'ю генпрокурора України Юрія Луценка виданню The Hill, в якому він говорить про розслідування «української змови» на користь Гілларі Клінтон - конкурента Трампа на виборах у 2016 році.

У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill.

«Джон Соломон: у міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон», - написав Трамп у Twitter.

Сам кореспондент Джон Соломон від своїм матеріалом залишив такий підпис: «Чи намагалася Україна таємно допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори 2016? Генеральний прокурор каже, що доказів достатньо, щоб почати розслідування».

Did Ukraine try to secretly help Hillary Clinton win the 2016 election? Chief prosecutor says there's a enough evidence to start investigating https://t.co/TNgYkv42iS