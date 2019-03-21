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    У світі

    Трамп відреагував на скандальне інтерв'ю з Луценком

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    У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill - Трамп відреагував на скандальне інтерв'ю з Луценком
    У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill

    «У міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон», - написав Трамп

    Президент США Дональд Трамп відреагував на інтерв'ю генпрокурора України Юрія Луценка виданню The Hill, в якому він говорить про розслідування «української змови» на користь Гілларі Клінтон - конкурента Трампа на виборах у 2016 році.

    У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill.

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    «Джон Соломон: у міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон», - написав Трамп у Twitter.

    Сам кореспондент Джон Соломон від своїм матеріалом залишив такий підпис: «Чи намагалася Україна таємно допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори 2016? Генеральний прокурор каже, що доказів достатньо, щоб почати розслідування».

    «Український генеральний прокурор повідомив в інтерв'ю опублікованому в середу The Hill.TV, нібито він почав розслідування про те, що правозахисний апарат його країни навмисно скоїв витік фінансових документів протягом президентської кампанії-2016 тодішнього голови кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон», - йдеться в колонці.

    В інтерв'ю The Hill Луценко заявив, що відкриває кримінальне провадження щодо можливих спроб громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

    Також Луценко звинувачував Посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати. Держдеп відповів Луценку на заяву про «список людей, яких не треба чіпати», назвавши її брехнею.

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