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Президентка Угорщини похвалила «перемир'я» від Путіна

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Президентка Угорщини похвалила «перемир'я» від Путіна
Каталін Новак вважає пропозицію Кремля «кроком до миру»
фото з відкритих джерел

Каталін Новак підтримала так званий крок до миру Кремля 

На відміну від західних лідерів, президентка Угорщини Каталін Новак привітала пропозицію Кремля про «припинення вогню» у зв’язку зі святкуванням частиною православних вірян Різдва і назвала її як «кроком до миру».

«Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру», – написала Новак у твітері. 

У коментарях чимало користувачів відповіли їй новинами про чергову повітряну тривогу в Україні, ранковий обстріл Херсона, продовження важких боїв під Бахмутом.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним. «Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», - заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив, що вважає такі ініціативи фальшивими. 

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню заявив, що жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права». 

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Також радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

Тим часом міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що на Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях. 

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Теги: війна росія тероризм агресія Угорщина

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