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Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на міні в морі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на міні в морі (фото)
Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів
фото: ДПСУ

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт

У Чорному морі на ворожій міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів та підірвався на ворожій міні. Судно втратило хід й керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на міні в морі (фото) фото 1
Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на міні в морі (фото) фото 2

«Катери Морохорони ДПСУ та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Одному пораненому моряку надали допомогу на місці, іншого – доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний», – йдеться в повідомленні.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

Цивільне судно під прапором Панами підірвалося на міні в морі (фото) фото 3

Нагадаємо, поблизу берегів Румунії в Чорному морі 15 жовтня на міні підірвався нафтовий танкер під прапором Ліберії. Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень внаслідок вчорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

6 жовтня турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі. Після вибуху воно стало на якір, щоб оцінити наслідки пошкодження. За три години судно продовжило рух. Члени екіпажу не постраждали, а судно зазнало незначних пошкоджень.

18 листопада у Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно.

Теги: пожежа вибух Чорне море

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