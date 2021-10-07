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    Туреччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду

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    Парламент Туреччини ратифікував Паризьку угоду про клімат - Туреччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду
    Парламент Туреччини ратифікував Паризьку угоду про клімат
    Фото: Reuters

    Проєкт був підтриманий депутатами одноголосно

    Турецький парламент прийняв законопроєкт про ратифікацію Паризької угоди із боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Проєкт був підтриманий депутатами одноголосно.

    У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір завершити процес ратифікації Паризької угоди із боротьби зі зміною клімату до початку кліматичної конференції ООН в Глазго, яка відбудеться в листопаді.

    Паризьку хартію в 2016 році підписали 195 країн. Мета – не допустити середній температурі на Землі зрости більш ніж на 2˚С по відношенню до показників доіндустріальної епохи, причому бажано знизити її до 1,5˚С. Іншими словами, всі дії повинні бути спрямовані на стримування глобального потепління. Це, в першу чергу, заходи щодо зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері.

    До слова, циклони, лісові пожежі, повені та інші руйнівні наслідки зміни клімату призводять до погіршення психічного здоров'я людей в усьому світі.

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    Теги: Туреччина США президент
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    Туреччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду