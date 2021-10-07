Туреччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду

Проєкт був підтриманий депутатами одноголосно

Турецький парламент прийняв законопроєкт про ратифікацію Паризької угоди із боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє агентство Reuters.

Проєкт був підтриманий депутатами одноголосно.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір завершити процес ратифікації Паризької угоди із боротьби зі зміною клімату до початку кліматичної конференції ООН в Глазго, яка відбудеться в листопаді.

Паризьку хартію в 2016 році підписали 195 країн. Мета – не допустити середній температурі на Землі зрости більш ніж на 2˚С по відношенню до показників доіндустріальної епохи, причому бажано знизити її до 1,5˚С. Іншими словами, всі дії повинні бути спрямовані на стримування глобального потепління. Це, в першу чергу, заходи щодо зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері.

До слова, циклони, лісові пожежі, повені та інші руйнівні наслідки зміни клімату призводять до погіршення психічного здоров'я людей в усьому світі.

Читайте також: