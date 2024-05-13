Потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк (відео)

Пожежа спалахнула у містечку Битом у ніч проти 13 травня

У ніч на 13 травня у польському містечку поблизу Катовіце цієї ночі сталася масштабна пожежа на території автопарку, 10 автобусів згоріли вщент. Про це повідомляє Onet.

Як зазначається, пожежа спалахнула у містечку Битом у ніч проти 13 травня. Після другої години ночі місцеві мешканці прокинулися від звуків вибухів. З’ясувалося, що палають автобуси на території великого автопарку приватної транспортної компанії.

Пожежники отримали виклик о 2:20 і за десять хвилин прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7 ранку, всього були задіяні близько 40 вогнеборців.

Із 60 автобусів у парку 10 згоріли вщент та ще кілька постраждали частково. Серед людей постраждалих немає.

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Причину займання з’ясовує поліція.

Пожежники отримали виклик о 2:20 і за десять хвилин прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7 ранку, всього були задіяні близько 40 вогнеборців.

Раніше повідомлялося, що у столиці Польщі – Варшаві 12 травня сталася масштабна пожежа. Палає торговий комплекс. Через пожежу мешканців Варшави та околиць польської столиці влада закликала зачинити вікна. У повітрі можуть бути шкідливі частки від горіння побутової хімії, меблів та гуми.