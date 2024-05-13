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Потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк (відео)
фото: Міський штаб державної пожежної служби в Битомі

Пожежа спалахнула у містечку Битом у ніч проти 13 травня

У ніч на 13 травня у польському містечку поблизу Катовіце цієї ночі сталася масштабна пожежа на території автопарку, 10 автобусів згоріли вщент. Про це повідомляє Onet.

Як зазначається, пожежа спалахнула у містечку Битом у ніч проти 13 травня. Після другої години ночі місцеві мешканці прокинулися від звуків вибухів. З’ясувалося, що палають автобуси на території великого автопарку приватної транспортної компанії.

Потужна пожежа охопила польське місто поблизу Катовіце, горів автопарк (відео) фото 1

Пожежники отримали виклик о 2:20 і за десять хвилин прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7 ранку, всього були задіяні близько 40 вогнеборців.

Із 60 автобусів у парку 10 згоріли вщент та ще кілька постраждали частково. Серед людей постраждалих немає.

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Причину займання з’ясовує поліція.

Пожежники отримали виклик о 2:20 і за десять хвилин прибули на місце. Ліквідація пожежі тривала до 7 ранку, всього були задіяні близько 40 вогнеборців. 

Раніше повідомлялося, що у столиці Польщі – Варшаві 12 травня сталася масштабна пожежа. Палає торговий комплекс.  Через пожежу мешканців Варшави та околиць польської столиці влада закликала зачинити вікна. У повітрі можуть бути шкідливі частки від горіння побутової хімії, меблів та гуми.

Теги: пожежа Польща автобус

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