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Обвал під'їзду будинку в Білгороді: зросла кількість загиблих

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Обвал під'їзду будинку в Білгороді: зросла кількість загиблих
Удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових
фото: В'ячеслав Гладков/Telegram

Уночі рятувальники витягли 15-го загиблого з-під завалів у Білгороді

У МНС Росії заявили про 15 загиблих під час обвалу будинку в Білгороді, розбір завалів триває. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

Як заявив губернатор області, за попередньою інформацією, у неділю внаслідок обстрілу постраждали 20 осіб, зокрема двоє дітей.

Станом на 22 годину кількість жертв зросла до 11, з них двоє дітей.

Уночі 13 травня МНС РФ повідомило, що рятувальники знайшли тіло 14-го загиблого.

Після 3 години ночі МНС повідомило, що рятувальники витягли 15-го загиблого з-під завалів у Білгороді.

Нагадаємо, у російському Білгороді обвалився під'їзд житлового будинку,  унаслідок чого загинули і постраждали люди.

Міністерство оборони країни-агресорки визнало, що удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових. Зокрема росіяни повідомляються, що їхня ППО знищила нібито українські дрони над Білгородщиною.

Раніше, 11 травня, ввечері, у Білгороді прогриміли вибухи, опісля над містом виднівся дим. Про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві жителі зазначають, що у кількох районах міста горять автомобілі. Також пошкоджено будівлю «Лєнти» та овочевого магазину, що знаходиться поруч. У «Сіті Молі» пошкоджено кришу. 

Теги: росія Білгород

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