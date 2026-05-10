Троє українців спеціально приїхали з Мюнхена до Аугзбурга та під прикриттям «впровадилися» у колону любителів «побєдобєсія»

У німецькому місті Аугсбург учасники акції «Безсмертний полк» кілька годин носили у своїй колоні портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка. І ніхто цього навіть не помітив. Як інформує «Главком», про це повідомила харків’янка Юлія Тарасова, яка нині живе у Німеччині.

«Троє українців спеціально приїхали з Мюнхена до Аугзбурга та під прикриттям «впровадилися» у колону любителів «побєдобєсія» з триколорами та георгіївськими стрічками. Портрети Бандери, Хвильового та Малюка були підписані вигаданими іменами та радянськими «заслугами», і цього вистачило, щоб організатори й учасники маршу спокійно пронесли їх через усе місто. Особливо символічно це виглядало на фоні криків про «бандерівців» і «фашистів» у бік української акції, поки над їхніми ж головами майорів портрет Степана Бандери», – написала Юлія Тарасова.

Юлія Тарасова жартома назвала таке знущання над росіянами операцією «Павутина».

«Це був не просто стьоб. Це була дуже точна ілюстрація того, наскільки вся ця «сакральна памʼять» давно перетворилася на порожню декорацію без розуміння історії, без критичного мислення та без зв’язку з реальністю», – наголосила українка.

Нагадаємо, у російському Кемерово зафіксували черговий прояв цинізму з боку місцевих пропагандистів. Кореспондентка дивно привітала жінку, яка брала участь у акції «Безсмертний полк».

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.