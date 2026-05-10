Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Аугсбурзі учасники «Безсмертного полку» ходили із портретом Степана Бандери і навіть цього не помітили

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Аугсбурзі учасники «Безсмертного полку» ходили із портретом Степана Бандери і навіть цього не помітили
Erhf]yws жартома назвалb таке знущання над росіянами операцією «Павутина»
фото: Julia Tarasova/Facebook

Троє українців спеціально приїхали з Мюнхена до Аугзбурга та під прикриттям «впровадилися» у колону любителів «побєдобєсія»

У німецькому місті Аугсбург учасники акції «Безсмертний полк» кілька годин носили у своїй колоні портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка. І ніхто цього навіть не помітив. Як інформує «Главком», про це повідомила харків’янка Юлія Тарасова, яка нині живе у Німеччині.

«Троє українців спеціально приїхали з Мюнхена до Аугзбурга та під прикриттям «впровадилися» у колону любителів «побєдобєсія» з триколорами та георгіївськими стрічками. Портрети Бандери, Хвильового та Малюка були підписані вигаданими іменами та радянськими «заслугами», і цього вистачило, щоб організатори й учасники маршу спокійно пронесли їх через усе місто. Особливо символічно це виглядало на фоні криків про «бандерівців» і «фашистів» у бік української акції, поки над їхніми ж головами майорів портрет Степана Бандери», – написала Юлія Тарасова.

5 фото
На весь екран

Юлія Тарасова жартома назвала таке знущання над росіянами операцією «Павутина».

«Це був не просто стьоб. Це була дуже точна ілюстрація того, наскільки вся ця «сакральна памʼять» давно перетворилася на порожню декорацію без розуміння історії, без критичного мислення та без зв’язку з реальністю», – наголосила українка.

Нагадаємо, у російському Кемерово зафіксували черговий прояв цинізму з боку місцевих пропагандистів. Кореспондентка дивно привітала жінку, яка брала участь у акції «Безсмертний полк».

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Читайте також:

Теги: росіяни Німеччина знущання українка Юлія Тарасова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сховати діру в бюджеті Мінфіну РФ стає все важче
Дефіцит бюджету Росії виходить з-під контролю
17 квiтня, 22:07
Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
Інтернет – єдина тема, яка заторкнула всіх росіян
Закриття інтернету в РФ та мобілізація. Міфи та реальність
17 квiтня, 12:12
У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
Українка розповіла про власний досвід життя в Іспанії
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії
17 квiтня, 16:21
Українка поділилася власним досвідом пошуку житла у Німеччині
Як орендувати житло в Німеччині? Українка розповіла, що варто знати емігрантам
21 квiтня, 10:42
Кількість іммігрантів у ЄС за 15 років зросла майже на 60% — з 40 до 64,2 мільйона
Франція підрахувала біженців і дійшла разючого висновку
23 квiтня, 15:56
У квітні російські війська окупували приблизно 147 кв. км території
Скільки української території Росія окупувала у квітні: дані DeepState
2 травня, 07:29
У Новосибірську росіян із 9 травня привітав… орангутанг
Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня
Вчора, 01:58

Соціум

У Аугсбурзі учасники «Безсмертного полку» ходили із портретом Степана Бандери і навіть цього не помітили
У Аугсбурзі учасники «Безсмертного полку» ходили із портретом Степана Бандери і навіть цього не помітили
Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах
Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
Круїзний лайнер із хантавірусом прибув до Канарських островів
Круїзний лайнер із хантавірусом прибув до Канарських островів
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам
У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua