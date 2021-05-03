У Бангладеш внаслідок зіткнення катера з баржею загинуло щонайменше 26 людей

Рятувальники виявили 26 тіл загиблих, але у водоймі ще можуть бути люди

Поруч з місцем інциденту будують найбільший в країні міст, що ускладнило рух по річці

У Бангладеш внаслідок зіткнення швидкісного катера з навантаженою піском баржею на річці Падма загинули щонайменше 26 осіб. Про це повідомляє France24.

Після зіткнення катер за лічені хвилини пішов на дно. Місцеві правоохоронці заявили, що рятувальники виявили 26 тіл загиблих, але у водоймі ще можуть бути люди. П'ятьох вдалося врятувати, їх госпіталізували.

Поруч з місцем інциденту будують найбільший в країні міст, що ускладнило рух по річці. Через це багато людей користуються швидкісними катерами, які є менш безпечними. Дорога на інший берег в них забирає близько 15 хвилин, якщо порівняти з двома годинами на поромах, які є безпечнішими.

Нагадаємо, що в квітні в Бангладеш після зіткнення з іншим судном затонув невеликий пором, на борту якого було майже 50 пасажирів. Загинули не менше п'яти осіб.

Тим часом, президент Індонезії Джоко Відодо заявив про загибель підводного човна Nanggala, на борту якої знаходився екіпаж з 53 військовослужбовців. Про це йдеться в спеціальному відеозверненні глави держави.

За словами президента, командування ВМС доповіло йому, що судно затонуло в Балійскому моріе. Він пообіцяв докласти максимум зусиль для пошуків підводного човна.

Індонезійський народ сумує, у зв’язку з загибеллю «патріотів, які охороняли суверенітет країни», заявив глава держави, назвавши подію трагедією.