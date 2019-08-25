У Барселоні евакуювали пляж через вибуховий пристрій у морі
Апарат для пошуку вибухового пристрою на пляжі Сан-Себастьян де Барселона
Пристрій було виявлено представником Громадянської гвардії під час відпочинку
Міська гвардія Барселони зранку у неділю евакуювала пляж Сан Себастіа через знаходження у воді імовірного вибухового пристрою.
Про це повідомляє La Vanguardia.
Пристрій, що знаходиться на глибині трьох метрів і 40 метрів від берега, може бути снарядом часів Громадянської війни.
Пристрій було виявлено представником Громадянської гвардії під час відпочинку.
Правоохоронці встановили периметр безпеки у воді і на суші, евакуювавши відпочивальників і закривши пляж щонайменше до понеділка.
Повідомляється, що зараз на місці працюють драйвери. Якщо підтвердиться, що знахідка справді є вибухівкою, буде проведена її деактивація.
Нагадаємо, на території московського Кремля виявили і знешкодили бомбу часів Другої світової війни.