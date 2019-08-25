У Барселоні евакуювали пляж через вибуховий пристрій у морі



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Апарат для пошуку вибухового пристрою на пляжі Сан-Себастьян де Барселона Фот: Àlex Recolons / ACN

Пристрій було виявлено представником Громадянської гвардії під час відпочинку

Міська гвардія Барселони зранку у неділю евакуювала пляж Сан Себастіа через знаходження у воді імовірного вибухового пристрою.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Пристрій, що знаходиться на глибині трьох метрів і 40 метрів від берега, може бути снарядом часів Громадянської війни.

Пристрій було виявлено представником Громадянської гвардії під час відпочинку.

Правоохоронці встановили периметр безпеки у воді і на суші, евакуювавши відпочивальників і закривши пляж щонайменше до понеділка.

Повідомляється, що зараз на місці працюють драйвери. Якщо підтвердиться, що знахідка справді є вибухівкою, буде проведена її деактивація.

Нагадаємо, на території московського Кремля виявили і знешкодили бомбу часів Другої світової війни.