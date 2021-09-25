Охорону Зеленського посилили після нападу на Шефіра, – ЗМІ

Зеленський посилив кортеж, поліція переходить на особливий режим роботи

Президент Володимир Зеленський після нападу на свого першого помічника Сергія Шефіра посилив свою охорону – збільшений кортеж з сигнальними маячками рухається на великій швидкості. Про це повідомляє видання «Українська правда».

Журналісти помітили оновлений кортеж президента Зеленського. Тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості, а також збільшилась кількість машин.

Кортеж бачили на Обухівській трасі, він рухався у бік державних дач близько 21 години.

Видання також отримало документ, згідно з яким глава Нацполіції Ігор Клименко наказує з 25 вересня по 8 жовтня перевести особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів на посилений режим роботи «у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації».

Згідно з цим наказом, поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.

Нагадаємо, слідство встановило і допитало свідків замаху на життя першого радника президента України Сергія Шефіра.

Як відомо, колишній народний депутат Геннадій Москаль розповів про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.