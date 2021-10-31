У Бельгії розвідний міст піднявся разом з автівкою і перекинув її (відео)

Міст розвели, коли на ньому стояло авто з людьми в салоні

У бельгійському місті Левен через міст Марії Тумас постраждала пара з дитиною. Сім'я перебувала в машині на мосту, коли його розвели. Про це пише New York Post.

Подію очевидці зняли на відео. У 17-секундному ролику видно, як частина моста підіймається, поки на ньому стоїть червона машина. В результаті авто з'їжджає вниз і перевертається на дах.

Всередині перебували батьки та їхня однорічна дитина. Згодом рятувальникам вдалося їх витягнути. Постраждалих відвезли до місцевої лікарні, вони отримали незначні травми.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het ongeval op de brug aan de Vaart in @stadleuven. Een getuige van het voorval kon nog net vastleggen hoe de auto van de brug schoof, en op zijn dak terecht kwam #robnieuws #robtv pic.twitter.com/svhA4fgmcH — ROBtv (@rob_televisie) October 28, 2021

З якої причини міст піднявся, хоча на ньому була машина, з'ясує розслідування.

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