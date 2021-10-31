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    У Бельгії розвідний міст піднявся разом з автівкою і перекинув її (відео)

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    У машині їхала родина з однорічною дитиною<br /><br /> - У Бельгії розвідний міст піднявся разом з автівкою і перекинув її (відео)

    У машині їхала родина з однорічною дитиною

    Фото Reuters

    Міст розвели, коли на ньому стояло авто з людьми в салоні

    У бельгійському місті Левен через міст Марії Тумас постраждала пара з дитиною. Сім'я перебувала в машині на мосту, коли його розвели. Про це пише New York Post.

    Подію очевидці зняли на відео. У 17-секундному ролику видно, як частина моста підіймається, поки на ньому стоїть червона машина. В результаті авто з'їжджає вниз і перевертається на дах.

    Всередині перебували батьки та їхня однорічна дитина. Згодом рятувальникам вдалося їх витягнути. Постраждалих відвезли до місцевої лікарні, вони отримали незначні травми.

    З якої причини міст піднявся, хоча на ньому була машина, з'ясує розслідування.

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    Теги: Бельгія міст
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    У Бельгії розвідний міст піднявся разом з автівкою і перекинув її (відео)