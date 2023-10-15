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У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти
Зірку Давида виявили на вході в житловий будинок в районі Пренцлауер-Берг
фото з відкритих джерел

Поліція зареєструвала вже чотири подібні випадки

На тлі нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Берліні на будівлях невідомі почали малювати зірку Давида – знак, який використовували нацисти. Як повідомляє Bild, поліція зареєструвала вже чотири подібні випадки. Так зірку Давида виявили жителі на Топштрассе, зображення було на стіні будинку. Також зірку Давида виявили на дверях будинку на Боссештрассе (Фрідріхсхайн).

Крім того, зірку Давида виявили на мобільному туалеті і на вході в житловий будинок в районі Пренцлауер-Берг.

У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти фото 1

Журналісти видання поспілкувалися з жінкою з єврейським корінням, яка живе в будинку, на стіні якого з'явилася зірка Давида.

У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти фото 2

«Я була шокована», – розповіла вона, додавши, що зараз їй страшно виходити з дому, оскільки вона не може об'єктивно оцінити рівень загрози.

Жінка викликала поліцію, зараз ведеться розслідування за підозрою в розпалюванні ворожнечі та пошкодженні майна. Чиновники порадили їй самій стерти зірку Давида.

Раніше повідомлялося, що у штаб-квартиру ООН на півдні Лівану поцілила ракета

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Теги: Ізраїль розслідування поліція будинок ХАМАС

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