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У Білорусі керівник підприємства шокував жінок патріотичною інсталяцією

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Білорусі керівник підприємства шокував жінок патріотичною інсталяцією
Усі підприємства меліоративної галузі Білорусі називаються ПМС
фото: pdmnews.ru

Міняти неоднозначну абревіатуру директор не збирається

Біля адміністрації підприємства меліоративних систем у Брестській області Білорусі з’явилася інсталяція «Я люблю ПМС», виконана у кольорах державного прапора цієї країни. Як повідомляє видання «Підйом», цей витвір приголомшив насамперед жінок, адже для них таке скорочення асоціюється із синдромом, який заведено називати «критичними днями».

Керівник організації Сергій Юшкевич зізнався, що територію прикрасили за його ініціативою. Каже, що його працівники не заперечують проти цієї інсталяції.

«Роботи багато, а так народ трохи розслабився, посміхнувся. Для жінок це означає одне, для працівників інше. Це для працівників насамперед», – стверджує він.

У Білорусі керівник підприємства шокував жінок патріотичною інсталяцією фото 1

Міняти неоднозначну абревіатуру директор не збирається.

«А навіщо? Ми називаємось ПМС. Так називаються всі підприємства меліоративної галузі Білорусі. Нормальні люди зрозуміють, де ми працюємо, а решта… Тут можна 20 разів розшифрувати по-різному», – упевнений директор ПМС.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко побудував собі нову резиденцію. Вона обійшлася приблизно в $145 млн та стала сімнадцятою у володінні Лукашенка.

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