У Білорусі «вагнерівці» тренують операторів дронів для війни в Україні

Найманці «Вагнера» дедалі частіше відмовляються працювати в Білорусі

У Білорусі інструктори приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» вчать мобілізованих до російської армії керувати безпілотниками. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Саме тут (у Білорусі, – «Главком») інструктори ПВК «Вагнер» упродовж двох тижнів навчають мобілізованих військовій топографії, артилерії, медичній підготовці, організації управління та зв’язку. Та головний акцент – на двотижневих курсах з опанування операторських навичок управління БпЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну», – йдеться в повідомленні.

Утім, як зазначає ЦНС, інструкторська робота та зарплата не влаштовують найманців ПВК «Вагнер». Через це в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які радше вибирають участь у війні в Африці, за яку їм платять більші гроші.

За інформацією Центру нацспротиву, за останній період кількість «вагнерівців» на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.

«Скоро «охочих» воювати в Україні будуть відправляти на передову відразу з військкомату», – припускає ЦНС.

Нагадаємо, що військове командування окупантів готується передислокувати до Білгородської області деяких колишніх військовослужбовців «групи Вагнера», що служили в «Африканському корпусі».

Раніше повідомлялося, що в Білорусі інструктори з ПВК «Вагнер» готують диверсійні загони для роботи на території України. «Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер».