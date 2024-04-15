«Вагнерівці» готують білоруських диверсантів для війни в Україні

«Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини у Білорусі

Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України

У Білорусі інструктори з ПВК «Вагнера» готують диверсійні загони для роботи на території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Восьмий вишкіл найманців для війни в Україні завершився у білорусі. За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення «граніт». Навчання проводили все ті ж інструктори із ПВК «Вагнер», які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії», – йдеться у повідомленні.

ЦНС зазначає, що головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

«Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова.

Нагадаємо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер».

Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

До слова, Євросоюз скасував санкції проти екскомандира ПВК «Вагнер».

Зазначимо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.