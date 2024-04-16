РФ перекидає ексвагнерівців з «Африканського корпусу» на Білгородщину – ISW

Російські солдати «Африканського корпусу» прибули до Нігеру 12 квітня і наразі невідомо чи це угруповання цілковито припинить свою діяльність в Африці

Військове командування окупантів готується передислокувати до Білгородської області деяких колишніх військовослужбовців «групи Вагнера», що служили в «Африканському корпусі». Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті посилаються на інсайдерське джерело, яке 15 квітня повідомило про невиконання генерал-лейтенантом Головного управління військової розвідки Росії Андрієм Авер'яновим, термінів Кремля зі створення підконтрольного Міноборони Росії «Африканського корпусу».

З цієї причини джерело повідомляє про підготовку російською владою передислокації невизначених загонів «Африканського корпусу» з Африки до Бігородської області.

«Поточні зусилля групи «Вагнера» з набору персоналу для своєї діяльності в Африці, насправді призначені для набору персоналу для розгортання у Білгородській області. Російські солдати «Африканського корпусу» прибули до Нігеру 12 квітня і наразі невідомо чи це угруповання цілковито припинить свою діяльність в Африці, чи в район українсько-російського кордону будуть передислоковані лише деякі загони «Африканського корпусу», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Авер'янов раніше брав участь у російській делегації, яка зустрічалася з офіційними особами в Буркіна-Фасо, Нігері та Малі, та, як видається, брав активну участь у зусиллях російського уряду щодо поглинання «Групи Вагнера».

«Авер'янов, зокрема, є командиром підрозділу ГРУ 29155. Вона відповідальна за замах на Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році. Спільне розслідування "60 хвилин» Der Spiegel та The Insider нещодавно визнало Авер'янова причетним до нелетальних атак із застосуванням спрямованої енергії або акустичної зброї проти американського урядового персоналу в США та за кордоном», - повідомляється у звіті ISW.

«Африканський корпус» був створений у листопаді 2023 року та є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Підрозділ, зокрема, покликаний «вирішувати масштабні та комплексні завдання» з «протидії неоколоніальному впливу Заходу», щоб «підривати його ресурсну базу» в країнах Африки.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі інструктори з ПВК «Вагнера» готують диверсійні загони для роботи на території України.

«Вагнерівці» проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова.

Нагадаємо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер».