У Брянській області РФ безпілотник поцілив у поліцейський відділок

На Брянщині дрон врізався у відділок поліції

У Росії сталася чергова «бавовна»

Пізно ввечері неділі, 30 липня, у російському Трубчевську Брянської області стався вибух. Росіяни заявляють про влучання безпілотника у місцевий відділок поліції. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.

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«Вибух стався у місті Трубчевськ Брянської області. Попередньо БПЛА врізався у будівлю місцевої поліції, повідомляють очевидці», – йдеться в повідомленні.

За даними пабліка, на місці влучання дрона вибито скло та пошкоджено дах будівлі. На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає.

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Нагадаємо, що перед цим під Таганрогом Ростовської області РФ упав і загорівся невідомий безпілотник.

До слова, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри. Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.