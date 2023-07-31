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У Брянській області РФ безпілотник поцілив у поліцейський відділок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Брянській області РФ безпілотник поцілив у поліцейський відділок
На Брянщині дрон врізався у відділок поліції
фото: скриншот відео

У Росії сталася чергова «бавовна»

Пізно ввечері неділі, 30 липня, у російському Трубчевську Брянської області стався вибух. Росіяни заявляють про влучання безпілотника у місцевий відділок поліції. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.

«Вибух стався у місті Трубчевськ Брянської області. Попередньо БПЛА врізався у будівлю місцевої поліції, повідомляють очевидці», – йдеться в повідомленні.

За даними пабліка, на місці влучання дрона вибито скло та пошкоджено дах будівлі. На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, що перед цим під Таганрогом Ростовської області РФ упав і загорівся невідомий безпілотник.

До слова, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри. Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

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Теги: росія безпілотник вибух

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