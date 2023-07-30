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Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
Приміщення після удару серйозно постраждало
фото з відкритих джерел

Від російського Мінцифри залишилися самі руїни та розбомблені меблі

У Мережі оприлюднили фото наслідків удару по Москві-Сіті 30 липня. Саме там розташовані офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ.

Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі фото 1

Так, на світлинах можна побачити, що від російського Мінцифри залишилися самі руїни та розбомблені меблі.

Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі фото 2

Нагадаємо,  що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

Теги: руїни Москва безпілотник війна

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