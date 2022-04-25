У Брянську горить вже друге нафтосховище

У Брянську горить уже два нафтосховища, про друге влада поки що мовчить

З’явилася інформація про пожежу на новому нафтовому об’єкті Брянська

Крім нафтобази «Транснєфть Дружба», у Брянську горить ще одне нафтосховище. Про це пише видання «Інтерфакс».

Поінформоване джерело видання зазначило, що у тому ж Фокінському районі Брянська, на самісінькій околиці, запалав резервуар з дизельним паливом.

Пожежа розпочалася у нафтовому комплексі на вулиці Снежетський вал, що на східній околиці міста.

Вогонь охопив резервуар об’ємом 10 тис. кубометрів», – зазначило джерело видання «Інтерфакс».

Офіційні джерела поки що не оприлюднили інформацію про цю пожежу.

Нагадаємо, у російському Брянську вночі загорілася нафтобаза. Тамтешні Telegram-канали оприлюднили численні відео з Брянська, на яких видно масштаби пожежі на нафтобазі «Дружба».

Крім нафтобази, за неофіційною інформацією, загорівся ракетний склад у військовій частині в іншому кінці Брянська. Очевидці нібито чули вибухи перед пожежею. У Брянську спрацювала сирена повітряної тривоги.

Кремлівські пропагандисти уже звинуватили у пожежі українську сторону.

Згодом МНС Росії визнало факт пожежі на нафтопроводі «Транснєфть Брянск Дружба». Про вибухи і пожежу на ракетному складі військової частини офіційні російські джерела поки що мовчать.

Попри роботу на пожежі МНСників із семи регіонів Росії, зокрема, і з Москви, станом на ранок 25 квітня нафтобаза продовжує горіти. Небо над Брянськом затягнув чорний дим.

Влада Брянська почала вивозити з території низки міських шкіл – зокрема, і тих, які розташовані далеко від місця пожежі – учнів та учителів.