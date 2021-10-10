У Чехії партія прем'єра Бабіша програла парламентські вибори

Після підрахунку майже 100% голосів на перше місце вийшла коаліція «Разом» (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії

На парламентських виборах у Чехії партія чинного прем’єр-міністра Андрея Бабіша ANO зазнала поразки. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після підрахунку майже 100% голосів на перше місце вийшла коаліція «Разом» (SPOLU), яку склали три опозиційні правоцентристські партії. У неї близько 28% голосів. Рух Бабіша – на другому місці з незначним відставанням.

На третьому місці ще одна, лівоцентристська, опозиційна коаліція. До парламенту проходять також праві популісти на чолі з Томіо Окамурою. Вперше в історії Чехії в парламенті не буде комуністів, вони не подолали бар’єр у 5%.

Лідери двох опозиційних коаліцій уже заявили, що вестимуть переговори про новий уряд без Бабіша. У них буде достатньо місць у парламенті, щоб сформувати кабінет. Найбільш імовірний претендент на посаду прем’єра – лідер Громадянської демократичної партії Петр Фіала.

Президент Чехії Мілош Земан після виборів має доручити лідеру партії сформувати уряд. Перед виборами він не приховував, що підтримує партію АНО Андрея Бабіша. Теоретично Земан може доручити Бабішу спробувати сформувати уряд, однак, за оцінками спостерігачів, прем’єр навряд чи знайде для себе партнерів по коаліції.

Прем’єрство бізнесмена Бабіша супроводжувалося корупційними скандалами. Останній із них вибухнув за кілька днів до виборів і був викликаний публікацією матеріалів журналістського розслідування Pandora Papers.

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить до структури поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша після витоку даних Pandora Papers, де було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

Чеські опозиційні партії, які за підсумками виборів можуть сформувати кабінет, критично ставляться до політики Кремля, їхні лідери критикували кабінет Бабіша за недостатньо, на їхню думку, послідовну політику з питання про захист прав людини в Росії.

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