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У Фінській затоці відновлено пошкоджені підводні кабелі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Фінській затоці відновлено пошкоджені підводні кабелі
Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом одного з кабелів звʼязку
фото з відкритих джерел

Фахівці успішно відремонтували два підводних кабелі Elisa між Фінляндією та Естонією

Комунікаційні кабелі компанії Elisa, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати. Про це повідомляє Yle із посиланням на заяву компанії.

Два підводних кабелі Elisa між Фінляндією та Естонією відновлено. На завершення ремонту вплинули погодні умови.

Нагадаємо, 25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно з уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

Пізніше стало відомо, що арешт нафтового танкера Eagle S, пов'язаного з пошкодженням кабелів у Фінській затоці, залишається чинним. Повітовий суд Гельсінкі відхилив клопотання про скасування арешту.

Як повідомлялося, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До слова, члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію.

Як відомо, Тайвань заявив про пошкодження підводного інтернет-кабелю біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв’язку. Тайвань звернувся до Південної Кореї з проханням затримати судно.

Теги: Фінляндія корабель Естонія

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