Лідер чорношкірих активістів пригрозив «спалити США»



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Хоук Ньюсом, голова нью-йоркського відділення Black Lives Matter

Активіст заявив, що американська система заснована на насильстві, починаючи з війни за незалежність США

Прихильники расової справедливості «спалять систему і замінять її», якщо влада США не виконає їхні вимоги. Таку заяву зробив в ефірі Fox News президент нью-йоркського відділення організації Black Lives Matter (BLM, «Життя чорних важливе») Хоук Ньюсом.

Ньюсома попросили прокоментувати заяви, в яких він виправдовував насильницькі методи боротьби. Він відповів, що американська система заснована на насильстві, починаючи з війни за незалежність США.

«США втручається і підриває режими, замінює їх лідерів на лідерів, які їм подобаються. Так що для будь-якого американця звинувачувати нас в тому, що ми схильні до насильства - вкрай лицемірно», - сказав активіст.

«Якщо ця країна не дасть нам того, чого ми хочемо, ми спалимо цю систему і замінимо її. Ясно? Я можу говорити це як образно, так і буквально. Це питання інтерпретації», - додав він.

Він підкреслив, що не засуджує насильство, але й не виправдовує його, а «просто говорить про факти». На його думку, саме насильницькі протести призводять активістів до бажаних результатів. Ньюсом вказав, що саме масові повстання в 1960-х роках призвели до збагачення і розвитку афроамериканських спільнот.

Ведуча запропонувала Ньюсому оцінити цитату активіста Мартіна Лютера Кінга-молодшого, в якій той висловлюється проти як чорних, так і білих расових гасел і закликає об'єднуватися в любові до Бога. Представник BLM у відповідь назвав Ісуса Христа «найвідомішим чорним радикальним революціонером», який був, на його думку, убитий, як і інші «чорні активісти».

«Я просто хочу звільнення чорних і чорного народовладдя, за всяку ціну», - підсумував Ньюсом.

Між іншим, раніше Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам.

Таким чином, Twitter відреагував на допис президента Трампа, де він погрожував застосуванням сили до протестувальників, якщо вони спробують втілити свої наміри й розмістять «Автономну зону» під Білим домом.

«Ніколи не буде «Автономної зони» у Вашингтоні, допоки я є вашим президентом. Якщо вони спробують, то зустрінуться із серйозною силою!», – написав глава Білого дому.

Також стало відомо, що у Нью-Йорку приберуть пам’ятник Рузвельту.

Зноси та демонтаж пам'ятників у США почалися на тлі протестів через загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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