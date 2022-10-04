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У Фінляндії впав останній Ленін

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Фінляндії впав останній Ленін
Фіни закінчили «ленінопад» і демонтували останній в країні такий пам’ятник 
фото з відкритих джерел

Скульптура буде відправлена до музею 

У Фінляндії демонтували останній пам’ятник Леніну – погруддя, створене естонським скульптором Матті Варіка, прибрали з центру фінського міста Котка. Як повідомляє видання Yle, керівник відділу міського планування Маркку Ханнонен розповів, що переміщення пам’ятника – це «досить складна технічна операція». За його словами, бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою.

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена до них на зберігання.

Зазначимо, що цю статую Леніна у 1979 році місту подарував Таллінн, який тоді входив до складу Радянського Союзу. Скульптура в Котка була останнім великим пам’ятником Леніну в Фінляндії. Проте на вулицях фінських міст при цьому все ще можна зустріти присвячені Леніну пам'ятні дошки та рельєфи. 

Перед цим у місті Бжег на півдні Польщі демонтували пам'ятник солдатам Червоної Армії. Раніше повідомлялося, що у Латвії знесли пам'ятник радянським військовим. 

Нагадаємо, раніше в Росії урочисто відкрили пам'ятник Сталіну, який до того пролежав на дні водойми 60 років.

Теги: Фінляндія вантажівки

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