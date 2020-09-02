У Греції в найбільшому таборі для мігрантів виявили перший випадок коронавірусу
Інфікованого 40-річного біженця з Сомалі відправили в ізоляцію у таборі мігрантів Морія на острові Лесбос
Греція зафіксувала перший випадок коронавірусу в переповненому таборі мігрантів Морія на острові Лесбос. Про це повідомляє Ekathimerini.
Зазначається, що табір Морія закрила на карантин. «Інфікованого 40-річного біженця з Сомалі відправили в ізоляцію», - повідомили грецькі чиновники.
Тим часом група експертів з грецької Національної організації громадського здоров’я намагалася знайти людей, з якими він контактував.
У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови для мігрантів.
З 1 березня всі мігранти, які добираються до Лесбосу, перебувають на карантині поза таборами острова.
Греція зафіксувала 10524 випадків коронавірусу з моменту першого зараження у лютому та 271 смерть, пов'язану з інфекцією.
Останніми тижнями спостерігається сплеск випадків, що змусило владу Греції поступово вводити обмеження, щоб стримати поширення вірусу.
Як повідомлялося 2 вересня, в Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус.
-
Всього125798
-
Хворіють64325
-
Одужали58817
-
Померли2656
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.