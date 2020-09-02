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    У світі

    У Греції в найбільшому таборі для мігрантів виявили перший випадок коронавірусу

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    У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови&nbsp; для мігрантів. - У Греції в найбільшому таборі для мігрантів виявили перший випадок коронавірусу
    У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови  для мігрантів.

    Інфікованого 40-річного біженця з Сомалі відправили в ізоляцію у таборі мігрантів Морія на острові Лесбос

    Греція зафіксувала перший випадок коронавірусу в переповненому таборі мігрантів Морія на острові Лесбос. Про це повідомляє Ekathimerini.

    Зазначається, що табір Морія закрила на карантин. «Інфікованого 40-річного біженця з Сомалі відправили в ізоляцію», - повідомили грецькі чиновники.

    Тим часом група експертів з грецької Національної організації громадського здоров’я намагалася знайти людей, з якими він контактував.

    У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови  для мігрантів.

    З 1 березня всі мігранти, які добираються до Лесбосу, перебувають на карантині поза таборами острова.

    Греція зафіксувала 10524 випадків коронавірусу з моменту першого зараження у лютому та 271 смерть, пов'язану з інфекцією.

    Останніми тижнями спостерігається сплеск випадків, що змусило владу Греції поступово вводити обмеження, щоб стримати поширення вірусу.

    Як повідомлялося 2 вересня, в Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.


    Греція мігранти Сомалі карантин табір коронавірус
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