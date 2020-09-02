У Греції в найбільшому таборі для мігрантів виявили перший випадок коронавірусу



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У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови для мігрантів.

Інфікованого 40-річного біженця з Сомалі відправили в ізоляцію у таборі мігрантів Морія на острові Лесбос

Греція зафіксувала перший випадок коронавірусу в переповненому таборі мігрантів Морія на острові Лесбос. Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що табір Морія закрила на карантин. «Інфікованого 40-річного біженця з Сомалі відправили в ізоляцію», - повідомили грецькі чиновники.

Тим часом група експертів з грецької Національної організації громадського здоров’я намагалася знайти людей, з якими він контактував.

У таборі проживає близько 13 000 людей, гуманітарні групи часто критикують погані умови для мігрантів.

З 1 березня всі мігранти, які добираються до Лесбосу, перебувають на карантині поза таборами острова.

Греція зафіксувала 10524 випадків коронавірусу з моменту першого зараження у лютому та 271 смерть, пов'язану з інфекцією.

Останніми тижнями спостерігається сплеск випадків, що змусило владу Греції поступово вводити обмеження, щоб стримати поширення вірусу.

Як повідомлялося 2 вересня, в Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.



