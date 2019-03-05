У Грузії стався землетрус
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Епіцентр землетрусу знаходився в Аджарії
У Грузії стався землетрус магнітудою 4. Про це повідомляють «Новини Грузії».
Підземні поштовхи були зафіксовані в 00:21 за тбіліським часом.
Епіцентр землетрусу, за попередніми даними, знаходився в Аджарії, в Кобулетском муніципалітеті.
Землетрус був відчутним для населення. Повідомлень про руйнування не надходило.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,2 відбулося в суботу на північному японському острові Хоккайдо в районі, прилеглому до південної частини Курил.
До слова, 5 березня у Канаді стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Його епіцентр знаходився в 4 км на південний захід від містечка Ред Дір. Епіцентр знаходився на глибині у 1 км. Зазначається, що інформації про руйнування або поранення внаслідок землетрусу не надходило.
Відзначимо, 4 березня у Мексиці стався сильний землетрус. Землетрус магнітудою 5,5 зареєстровано за 75 км на північний схід від мексиканського міста Сіуатанехо. Про руйнування і постраждалих серед населення не повідомляється.
Нагадаємо, принаймні чотири людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,7, що стався 22 лютого на північному японському острові Хоккайдо.