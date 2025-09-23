Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому

За словами Махмуда Аббаса, ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що угруповання ХАМАС не буде відіграватиме «жодної ролі» в майбутньому управлінні Палестиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеозвернення політика.

Варто зазначити, що США не надали Аббасу візу для особистої присутності у штаб-квартирі ООН, тому він був змушений виступити через відеозвернення. «ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії», – наголосив він.

Аббас додав, що засуджує дії ХАМАС 7 жовтня 2023 року. «Ми хочемо єдиної об'єднаної держави без зброї, держави з єдиним законом і єдиними легітимними силами безпеки. Ми наголошуємо на нашому засудженні злочинів окупації. Ми також засуджуємо вбивства й затримання мирних жителів, включно з діями ХАМАС 7 жовтня 2023 року», – каже він.

Крім того, Аббас пообіцяв проведення реформ та демократичних виборів протягом року після припинення вогню. За його словами, голосування відбудеться під міжнародним наглядом.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Австралія та інші країни офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.