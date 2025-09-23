Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
Аббас додав, що засуджує дії ХАМАС 7 жовтня 2023 року
фото з відкритих джерел

За словами Махмуда Аббаса, ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що угруповання ХАМАС не буде відіграватиме «жодної ролі» в майбутньому управлінні Палестиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеозвернення політика.

Варто зазначити, що США не надали Аббасу візу для особистої присутності у штаб-квартирі ООН, тому він був змушений виступити через відеозвернення. «ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії», – наголосив він.

Аббас додав, що засуджує дії ХАМАС 7 жовтня 2023 року. «Ми хочемо єдиної об'єднаної держави без зброї, держави з єдиним законом і єдиними легітимними силами безпеки. Ми наголошуємо на нашому засудженні злочинів окупації. Ми також засуджуємо вбивства й затримання мирних жителів, включно з діями ХАМАС 7 жовтня 2023 року», – каже він.

Крім того, Аббас пообіцяв проведення реформ та демократичних виборів протягом року після припинення вогню. За його словами, голосування відбудеться під міжнародним наглядом.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Австралія та інші країни офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом.

Читайте також:

Теги: ХАМАС Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч
Сьогодні, 05:13
Сьогодні у багатьох італійських містах були заплановані демонстрації
В Італії спалахнули масові протести (фото)
Вчора, 18:59
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Британія визнає палестинську державу
Прем'єр Британії підтвердив намір визнати Палестину державою
21 вересня, 02:23
Ізраїль готує кілька варіантів дій на випадок видання Палестини Францією
Ізраїль готує жорстку відповідь на ініціативу Макрона
19 вересня, 10:46
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
Група сенаторів США внесла резолюцію про визнання палестинської держави
19 вересня, 00:24
Японія не визнає палестинську державу, щоб зберегти зв'язки зі США
Японія не визнає палестинську державу, щоб зберегти зв'язки зі США
17 вересня, 03:44
Голосування передує майбутньому саміту ООН, що відбудеться 22 вересня
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави
12 вересня, 20:27
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
31 серпня, 04:47

Політика

Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
Санкції знято, але контроль залишається: США ставлять умови для білоруського авіаперевізника
Швеція пригрозила збивати російські літаки
Швеція пригрозила збивати російські літаки

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua