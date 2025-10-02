Головна Скотч Життя
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Мати трьох дітей померла від ураження струмом
фото: dailymail.co.uk

Чоловік жінки закликав телефонні компанії друкувати попередження про можливість ураження електричним струмом після смерті його дружини

У Дубліні (Ірландія) трагічно загинула 47-річна Енн-Марі О'Горман після того, як її вдарило струмом під час приймання ванни. За інформацією видання People, жінка тримала в руках свій iPhone, підключений до зарядного пристрою, пише «Главком».

Непритомне тіло Енн-Марі О'Горман виявив її чоловік. Він розповів, що, намагаючись витягнути дружину з води, сам відчув удар струмом.

Патологоанатом підтвердив, що причиною смерті став електричний шок, зафіксувавши опіки на грудях та лівій руці загиблої. 

Чоловік О'Горман висловив обурення щодо реклами сучасних смартфонів, яка говорить про їхню водонепроникність. На його думку, це створює у користувачів хибне враження, що телефон можна безпечно тримати поряд з водою.

Він наголосив, що користувачів окремо не попереджають про те, що зарядка гаджета в таких умовах є смертельно небезпечною. Чоловік зазначив, що на його iPhone немає жодних попереджень про ризик для життя при контакті пристрою з водою під час його заряджання.

До слова, найбільший завод із виробництва iPhone у Китаї, Foxconn у Чженчжоу, опинився в центрі уваги через порушення трудових прав і нелюдські умови роботи.

Незалежна організація China Labor Watch провела піврічне розслідування фабрики, де збирають iPhone 17. Перевірка виявила, що понад половина з 200 тис. працівників під час пікових періодів – тимчасові співробітники, що значно перевищує дозволені законом 10%.

