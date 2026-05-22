Аліна Самойленко
У Гондурасі вбито щонайменше 16 людей внаслідок двох стрілянин
Гондурас має статус однієї з найкримінальніших країн світу
фото з відкритих джерел
Гондурас мобілізує підрозділи Національної поліції та збройних сил для проведення масштабної операції у відповідь на теракти

На узбережжі Гондурасу внаслідок двох окремих збройних інцидентів загинули щонайменше 16 осіб, серед яких шестеро співробітників поліції. На місця злочинів уже скеровано слідчі групи. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Перша трагедія розгорілася на півночі країни, у муніципалітеті Трухільйо. Озброєні нападники відкрили вогонь по робітниках місцевої плантації, убивши щонайменше десятьох із них. Спікер Національної поліції Едгардо Бараона зазначив, що цей регіон, відомий своїми багатими ресурсами, уже багато років є епіцентром тривалого аграрного конфлікту.

Попри підтвердження загибелі десяти робітників, точна кількість жертв наразі уточнюється. Робота криміналістів ускладнюється тим, що родичі загиблих оперативно забрали тіла своїх близьких із місця події до приїзду правоохоронців.

Другий напад стався в муніципалітеті Омоа (департамент Кортес), розташованому неподалік кордону з Гватемалою. Зловмисники влаштували засідку та розстріляли правоохоронців, які прямували туди зі столиці Тегусігальпи.

Внаслідок обстрілу загинули шестеро офіцерів поліції, включно з їхнім старшим командиром. За даними силовиків, загиблі правоохоронці входили до складу спеціальної антибандитської місії.

У Міністерстві безпеки Гондурасу заявили про мобілізацію підрозділів Національної поліції та збройних сил для проведення масштабної операції у відповідь на теракти. Для розслідування обох масових убивств створено спеціальні міжвідомчі групи, до яких увійшли прокурори та судово-медичні експерти.

Гондурас має статус однієї з найкримінальніших країн світу. Держава тривалий час очолювала світові рейтинги за кількістю вбивств на душу населення і вважається одним з головних транзитних хабів для міжнародної торгівлі наркотиками.

Як відомо, в Ісламському центрі Сан-Дієго, який є найбільшою мечеттю в окрузі, сталася стрілянина. 

Начальник поліції Сан-Дієго Скотт Вол на пресконференції повідомив, що двоє підозрюваних, які, ймовірно, були підлітками, вбили трьох чоловіків, серед яких опинився й охоронець релігійної установи. Правоохоронці кваліфікували цю справу як злочину на ґрунті ненависті.

Теги: Гондурас стрілянина смерть

