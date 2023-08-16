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У Грузії зірвався концерт гурту The Killers через запрошення на сцену барабанщика з РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Грузії зірвався концерт гурту The Killers через запрошення на сцену барабанщика з РФ
фото: скріншот

Грузинське «Радіо Тбілісі» повідомило про відмову від трансляції пісень американського гурту The Killers

Під час концерту американської рок-групи The Killers на стадіоні Black Sea Arena в Батумі, Грузія, вокаліст Брендон Флауерс запросив на сцену барабанщика з Росії. Через це частина глядачів освистала групу та покинула концертний зал.

Згідно з повідомленням з Telegram-каналу «Newsgeorgia/Новости-Грузия», під час виступу один з глядачів підняв плакат із написом: «If you let me I'll be your drummer tonight» (якщо доля прихильна, сьогодні ввечері я буду твоїм барабанщиком - Ред.). Це було зроблено перед виконанням пісні, для виконання якої The Killers часто запрошують барабанщика з залу.

Після цього Брендон Флауерс звернувся до молодого чоловіка та запитав, звідки він. Той відповів, що з Росії. Це викликало різку та агресивну реакцію деякої частини глядачів.

Як пише Telegram-канал Paper Kartuli, глядачі на руки чоловіка, імовірно, грузина та закликали зіграти з ним. Попри це, The Killers вирішили зіграти одну пісню з барабанщиком із Росії, на ім'я Андрій.

Флауерс, почувши критику, заявив: «Ви поділяєте людей за національностями? Я не розділяю».

Після виникнення цього інциденту, грузинське «Радіо Тбілісі» повідомило про відмову від трансляції пісень групи The Killers.

Теги: радіо Грузія Telegram Грузия концерт запрошення

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