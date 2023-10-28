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У Єгипті сталася масштабна автокатастрофа: понад 30 загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Єгипті сталася масштабна автокатастрофа: понад 30 загиблих
Місце ДТП в Єгипті
фото: скриншот відео

Кількість постраждалих у ДТП сягнула 60 осіб

На трасі Каїр – Олександрія, що в Єгипті, сталася страшна аварія, унаслідок якої приблизно 28 людей загинули. Про це повідомила служба безпеки провінції Бухейра, передає газета Al Qabas.
 
Кількість постраждалих унаслідок ДТП сягнула 60 осіб. Зазначається, що причиною автотрощі став витік моторної оливи, що призвело до зіткнення та займання машин.

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 27 жовтня, у розташованому на березі Червоного моря єгипетському місті Таба пролунав сильний вибух. 

Раніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) помилково обстріляла єгипетський контрольно-пропускний пункт поблизу кордону з Ізраїлем та Сектором Гази. 

До слова, 28 жовтня на шахті імені Костенка АТ «АрселорМіттал Теміртау» у Карагандинській області Казахстану сталася аварія.

Теги: ДТП Єгипет аварія

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