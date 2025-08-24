В Єревані російський винищувач врізався у стовп

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У ніч проти 24 серпня у Вірменії російський винищувач врізався в металевий стовп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.am.

Зазначається, що приблизно о 02:15 літак протаранив металевий стовп, а потім огорожу на проспекті Аршакуняц в Єревані. За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждалих немає.

Винищувач протаранив огорожу на проспекті Аршакуняц фото: shamshyan.com

Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості.

У Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Літак належав до ескадрильї винищувачів VF-125, відомої як Rough Raiders. VF-125 – це ескадрилья заміни флоту, відповідальна за підготовку пілотів та екіпажів. Повітряне судно було F-35C, одним із трьох варіантів F-35 Lightning II, призначеним для використання на американських авіаносцях. Військово-повітряні сили США використовують F-35A, а морська піхота – F-35B, літак з коротким зльотом і вертикальною посадкою.

Як повідомлялося, у місті Хіхон в Іспанії винищувач F-18 Hornet під час авіашоу виконав складний маневр, опустившись на критично низьку висоту над пляжем з людьми, щоб ухилитися від птахів.

До слова, військово-морські сили США направили до Гренландії літак Boeing E-6B, який є повітряним командним пунктом, призначеним для управління, зв'язку та контролю над підводними човнами, що несуть ядерну зброю.