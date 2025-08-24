Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Єревані російський винищувач врізався у стовп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Єревані російський винищувач врізався у стовп
Літак протаранив огорожу на проспекті Аршакуняц
фото: shamshyan.com

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У ніч проти 24 серпня у Вірменії російський винищувач врізався в металевий стовп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.am.

Зазначається, що приблизно о 02:15 літак протаранив металевий стовп, а потім огорожу на проспекті Аршакуняц в Єревані. За попередніми даними, внаслідок пригоди постраждалих немає.

Винищувач протаранив огорожу на проспекті Аршакуняц
Винищувач протаранив огорожу на проспекті Аршакуняц
фото: shamshyan.com

Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості.

У Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Літак належав до ескадрильї винищувачів VF-125, відомої як Rough Raiders. VF-125 – це ескадрилья заміни флоту, відповідальна за підготовку пілотів та екіпажів. Повітряне судно було F-35C, одним із трьох варіантів F-35 Lightning II, призначеним для використання на американських авіаносцях. Військово-повітряні сили США використовують F-35A, а морська піхота – F-35B, літак з коротким зльотом і вертикальною посадкою.

Як повідомлялося, у місті Хіхон в Іспанії винищувач F-18 Hornet під час авіашоу виконав складний маневр, опустившись на критично низьку висоту над пляжем з людьми, щоб ухилитися від птахів.

До слова, військово-морські сили США направили до Гренландії літак Boeing E-6B, який є повітряним командним пунктом, призначеним для управління, зв'язку та контролю над підводними човнами, що несуть ядерну зброю.

Читайте також:

Теги: Вірменія винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти США і Азербайджану Дональд Трамп та Ільхам Алієв підписали Декларацію про «Маршрут Трампа в ім'я міжнародного миру і процвітання»
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган
9 серпня, 07:53
Інцидент стався поблизу військово-морської авіабази «Лемур»
У США розбився винищувач F-35
31 липня, 09:46
Україна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, тому обрала альтернативну стратегію
Мобільність замість баз: як Україні вдається зберегти свої винищувачі F-16
1 серпня, 04:24
Іспанський винищувач виконав небезпечний маневр для уникнення зіткнення з птахами
Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів
4 серпня, 15:12
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Лідери Азербайджану та Вірменії підписали мирну угоду за посередництва Трампа
8 серпня, 23:26
Винищувач ПС Британії здійснив екстрену посадку
Британський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку в Японії
10 серпня, 13:10
Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного
14 серпня, 18:30
Пілот МіГ-29 загинув під час виконання бойового завдання
Загинув пілот винищувача МіГ-29
Вчора, 07:44
З початком повномасштабного вторгнення Сергій Бондар повернувся до військової служби
Смерть пілота МіГ-29: що відомо про героя Сергія Бондара
Вчора, 13:51

Соціум

В Єревані російський винищувач врізався у стовп
В Єревані російський винищувач врізався у стовп
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа
Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок
Глобальний поштовий колапс: США спровокували кризу з відправленнями посилок
Небезпека на узбережжі: Іспанія закриває пляжі через отруйних «блакитних драконів»
Небезпека на узбережжі: Іспанія закриває пляжі через отруйних «блакитних драконів»
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?
Арешти мігрантів у столиці США зросли вдесятеро: деталі операції Трампа
Арешти мігрантів у столиці США зросли вдесятеро: деталі операції Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
89K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
70K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
11K
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
7133
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua