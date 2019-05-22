У Канаді через масштабні лісові пожежі евакуювали майже п’ять тисяч людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місцеві чиновники попереджають, що через тривалу спеку й засуху небезпека від пожеж тільки зростатиме

Для гасіння пожежі задіяли 90 пожежників, 25 гелікоптерів та літаків з водою

На півночі канадської провінції Альберта через масштабні лісові пожежі були евакуйовані близько п'яти тисяч людей. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевих чиновників.

Зазначається, що вогонь охопив 200 тисяч гектарів землі.

За словами місцевих пожежників, нині задіяно, зокрема, 90 пожежників, 25 гелікоптерів та літаків з водою.

Водночас, чиновники попереджають, що через тривалу спеку й засуху небезпека від пожеж тільки зростатиме.

Станом на вечір вівторка, немає повідомлень про зруйновані будинки, ані про постраждалих від стихійного лиха.

Як повідомлялося, за три місяці з початку цього року у Києві скоєно два десятки підпалів авто.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 21 травня, на проспекті Академіка Глушкова, 9д у Києві сталася пожежа. У дворі житлового будинку горіли п'ять автомобілів.