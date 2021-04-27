  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США скасували масковий режим для вакцинованих від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден оголосив про скасування обов'язкової вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі для повністю вакцинованих людей - США скасували масковий режим для вакцинованих від коронавірусу

    Джо Байден оголосив про скасування обов'язкової вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі для повністю вакцинованих людей

    Фото: iev

    Президент США відзначив «надзвичайний прогрес» у боротьбі з Covid-19

    Президент США Джо Байден оголосив про скасування обов'язкової вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі для людей, які повністю щеплені від коронавірусної хвороби.

    Про це Байден повідомив у Twitter.

    «У зв'язку з надзвичайним прогресом, що ми досягли у боротьбі з Covid-19, CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США, – ред.) зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані – та якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, а не у великому натовпі – вам більше не потрібно носити маску», – написав Байден.

    До слова, в Україні протягом останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу. Зменшується не тільки кількість нових випадків, але й показники летальності та госпіталізації.

    Також відзначимо, що Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу – уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації. Про це свідчать дані рейтингу, який складало агентство Bloomberg. У рейтинг входять 53 країни, найбільші у світі за розміром економіки – України серед них немає.

    Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу. Летальних випадків від коронавірусу вчора було 432.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден президент карантин щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies