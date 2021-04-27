США скасували масковий режим для вакцинованих від коронавірусу
Джо Байден оголосив про скасування обов'язкової вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі для повністю вакцинованих людей
Президент США відзначив «надзвичайний прогрес» у боротьбі з Covid-19
Президент США Джо Байден оголосив про скасування обов'язкової вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі для людей, які повністю щеплені від коронавірусної хвороби.
Про це Байден повідомив у Twitter.
«У зв'язку з надзвичайним прогресом, що ми досягли у боротьбі з Covid-19, CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США, – ред.) зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані – та якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, а не у великому натовпі – вам більше не потрібно носити маску», – написав Байден.
До слова, в Україні протягом останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу. Зменшується не тільки кількість нових випадків, але й показники летальності та госпіталізації.
Також відзначимо, що Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу – уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації. Про це свідчать дані рейтингу, який складало агентство Bloomberg. У рейтинг входять 53 країни, найбільші у світі за розміром економіки – України серед них немає.
Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу. Летальних випадків від коронавірусу вчора було 432.