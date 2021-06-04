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    У Киргизстані кортеж президента потрапив у ДТП, є загиблий

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    У результаті ДТП загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки Киргизстану, також троє осіб травмовані&nbsp; - У Киргизстані кортеж президента потрапив у ДТП, є загиблий
    У результаті ДТП загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки Киргизстану, також троє осіб травмовані 
    Фото ілюстративне: Радіо Свобода

    Сам Жапаров був в іншому авто, він не постраждав

    Кортеж президента Киргизстану Садира Жапарова потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Іссик-Кульській області країни. Про це повідомила пресслужба президента, передає Радіо Свобода.

    Як повідомила пресслужба президента, аварія сталася, коли легковий автомобіль, за кермом якого був невідомий, не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в один з автомобілів супроводу президента.

    За попередньою інформацією, водій, який виїхав на зустрічну смугу був у нетверезому стані.

    У результаті ДТП загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки Киргизстану, також троє осіб травмовані. Сам Жапаров був в іншому авто, він не постраждав.

    Як повідомлялося, на Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

    У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.

    3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

    Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

    Теги: ДТП дороги Киргизстан автомобіль аварія
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    У Киргизстані кортеж президента потрапив у ДТП, є загиблий