У Киргизстані кортеж президента потрапив у ДТП, є загиблий

Сам Жапаров був в іншому авто, він не постраждав

Кортеж президента Киргизстану Садира Жапарова потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Іссик-Кульській області країни. Про це повідомила пресслужба президента, передає Радіо Свобода.

Як повідомила пресслужба президента, аварія сталася, коли легковий автомобіль, за кермом якого був невідомий, не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в один з автомобілів супроводу президента.

За попередньою інформацією, водій, який виїхав на зустрічну смугу був у нетверезому стані.

У результаті ДТП загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки Киргизстану, також троє осіб травмовані. Сам Жапаров був в іншому авто, він не постраждав.

Як повідомлялося, на Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.

3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.