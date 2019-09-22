У Китаї вантажівка влетіла в натовп пішоходів – десять загиблих



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Ще 16 осіб в результаті ДТП отримали поранення

У місті Сянтань провінції Хунань в центральній частині Китаю сталася жахлива ДТП – вантажівка наїхала на натовп пішоходів.

Про це повідомляє «Сьогодні».

Як розповіли в дорожній службі Міністерства громадської безпеки КНР, в результаті наїзду загинули десять осіб, ще 16 – отримали поранення. Всіх постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень. Крім того, поліцейські вже затримали водія вантажівки. За фактом аварії ведеться слідство.

Нагадаємо, дев’ять людей загинули внаслідок ДТП на Одещині.

Як повідомлялося, туристичний автобус розбився біля національного парку Брайс-Каньйон в американському штаті Юта. У результаті ДТП загинули щонайменше чотири людини.