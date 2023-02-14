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У Німеччині чоловік розігнав мітинг на підтримку Росії (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Німеччині чоловік розігнав мітинг на підтримку Росії (відео)
У німецькому місті Гейдельберг місцевий пояснив, що означає «діалог з Росією»
скріншот з відео

Чоловік назвав будь-який діалог з Росією порушенням людських прав

У Німеччині чоловік не дав шанувальникам «русского мира» провести черговий проросійський мітинг. На відео, яке опублікували в соціальних мережах, видно, як німець старшого віку розганяє людей, які з плакатами вимагають «діалогу з Росією».

Відбулося це, ймовірно, в німецькому місті Гейдельберг. Чоловік викинув в сторону плакати на підтримку Росії та почав голосно кричати, що те, що роблять ці німці, це порушення прав людини. До чоловіка одразу підійшла поліція, проте він заявив:

«Я цього не потерплю, це не свобода слова. Діалог з Росією – це порушення прав людини».

Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, відбувається засідання Рамштайн. Міністр оборони Олексій Резніков вже прибув на місце зустрічі.

Олексій Резніков зазначив, що головні питання порядку денного – цезахист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи; розбудова «танкової коаліції»; формування запасу міцності по боєприпасам; тренінгові програми для українських воїнів; стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

До слова, генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес, заявив, що цьогоріч за певних умов Україна може перемогти Росію та звільнити Крим.

Теги: чоловік відео мітинг Німеччина

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