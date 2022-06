У Маямі під час приземлення загорівся літак: є постраждалі (відео)

Пасажирський літак із 126 людьми загорівся після приземлення у вівторок у міжнародному аеропорту Маямі, у літака впало шасі. Трьох поранених доставили до лікарні. Про це повідомляє АР.

Пожежа сталася через руйнування шасі на рейсі Red Air, який прилітав із Санто-Домінго, Домініканська Республіка, повідомив речник Департаменту авіації Майамі-Дейд Грег Чін у електронному листі Associated Press.

Він додав, що на борту літака перебували 126 осіб, а трьох доставили до найближчої лікарні з легкими травмами. Інших пасажирів автобусами везли з літака до терміналу.

Знімки телевізійних новин показали, що літак, схоже, зупинився в траві біля злітно-посадкової смуги, і його та велику територію навколо нього, очевидно, облили спеціальними протипожежними хімікатами. Поруч було розміщено щонайменше три пожежні машини.

Пожежно-рятувальна служба Майамі-Дейд опублікувала у Twitter фото, яке свідчить, що пожежні бригади оперативно взяли вогонь під контроль і запобігли розливу пального.

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s