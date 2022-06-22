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  4. У Маямі під час приземлення загорівся літак: є постраждалі (відео)
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    Соціум

    У Маямі під час приземлення загорівся літак: є постраждалі (відео)

    Знімки телевізійних новин показали, що літак, схоже, зупинився в траві біля злітно-посадкової смуги - У Маямі під час приземлення загорівся літак: є постраждалі (відео)
    Знімки телевізійних новин показали, що літак, схоже, зупинився в траві біля злітно-посадкової смуги
    фото: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

    Пожежа сталася через руйнування шасі

    Пасажирський літак із 126 людьми загорівся після приземлення у вівторок у міжнародному аеропорту Маямі, у літака впало шасі. Трьох поранених доставили до лікарні. Про це повідомляє АР.

    Пожежа сталася через руйнування шасі на рейсі Red Air, який прилітав із Санто-Домінго, Домініканська Республіка, повідомив речник Департаменту авіації Майамі-Дейд Грег Чін у електронному листі Associated Press.

    Він додав, що на борту літака перебували 126 осіб, а трьох доставили до найближчої лікарні з легкими травмами. Інших пасажирів автобусами везли з літака до терміналу.

    Знімки телевізійних новин показали, що літак, схоже, зупинився в траві біля злітно-посадкової смуги, і його та велику територію навколо нього, очевидно, облили спеціальними протипожежними хімікатами. Поруч було розміщено щонайменше три пожежні машини.

    Пожежно-рятувальна служба Майамі-Дейд опублікувала у Twitter фото, яке свідчить, що пожежні бригади оперативно взяли вогонь під контроль і запобігли розливу пального.

    Нагадаємо, у Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа.

    Раніше сильне полум'я охопило нафтохімічний завод у Шанхаї.

    Теги: пожежа росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    У Маямі під час приземлення загорівся літак: є постраждалі (відео)