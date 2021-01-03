У Мексиці лікарка опинилася в реанімації після введення вакцини проти коронавірусу

Медпрацівниця потрапила до реанімаційного відділення лікарні після того, як у неї виникли судоми

«Попередній діагноз – запалення головного та спинного мозку» – МОЗ Мексики

Мексиканська влада заявила, що вивчає справу 32-річної лікарки, яку госпіталізували з підозрою на енцефаломієліт після отримання нею вакцини Pfizer-BioNTech проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Медпрацівниця, ім’я якої не називають, потрапила до реанімаційного відділення державної лікарні після того, як у неї виникли судоми, ускладнення дихання та висипання.

Міністерство охорони здоров’я Мексики заявило, що попередній діагноз – енцефаломієліт (запалення головного та спинного мозку).

У відомстві додали, що у хворої виявилася схильною до алергічних реакцій, а під час клінічних випробувань не було жодних даних про те, що у когось з піддослідних розвивалося запалення мозку після застосування вакцини.

Видання зазначає, що не вдалося зв’язатися з Pfizer та BioNTech для отримання коментаря з приводу цього інциденту.

Як повідомляв «Главком», МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Між тим, Угорщина відмовилася купувати російську вакцину проти Covid-19.

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