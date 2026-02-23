Ліквідація одного з найвпливовіших наркоторговців світу занурила Мексику в хаос

У містах Мексики йде стрілянина прямо посеред вулиць – члени картелів атакують військових та поліцію, а також стріляють по цивільних

Смерть одного з найнебезпечніших наркобаронів світу, лідера картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Осегери Сервантеса, спровокувала безпрецедентну хвилю насильства. Після завершення військової операції, в результаті якої «Ель Менчо» було вбито, регіони під контролем картелю перетворилися на зону бойових дій. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ліквідація ватажка миттєво викликала агресивну реакцію озброєних угруповань. У штаті Халіско, включаючи велике місто Гвадалахара та популярне туристичне узбережжя Пуерто-Вальярта, бандити перекрили ключові траси, використовуючи спалений транспорт. Пожежі охопили не лише автомобілі, а й автозаправні станції, аптеки та торгові точки.

Хвиля дестабілізації швидко вийшла за межі одного регіону. Найбільш критична ситуація зафіксована у штаті Мічоакан, де так звані «наркоблокади» охопили щонайменше 13 муніципалітетів. Серед них: Апатсінган, Буенавіста, Самора, Уруапан, Ла-П’єдад та інші.

Через масштабний хаос губернатор Мічоакану Альфредо Рамірес Бедолья був змушений скликати термінову нараду силовиків. Введено наказ про негайне посилення охорони кордонів із сусідніми штатами – Халіско, Гуанахуато та Колімою.

Як відомо, Немесіо Осегера, колишній поліцейський, який побудував найпотужнішу наркоімперію, був ключовою ціллю для США. За його голову обіцяли 15 млн доларів. Операція Міністерства оборони Мексики відбулася під значним тиском адміністрації Дональда Трампа, яка вимагала від мексиканської влади рішучих кроків у боротьбі з контрабандою фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість нанесення ударів безпілотниками по наркокартелях у Мексиці в рамках амбітних зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, які перевозять наркотики через південний кордон США.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства