У Молдову не пустили сербського виконавця Горана Бреговича, який підтримує Росію

Артист та його команда прямували на фестиваль та вже приземлилися в аеропорту Кишинева

У Молдову не пустили відомого сербського виконавця Горана Бреговича. Про це повідомляють російські ЗМІ. Артист та його команда прямували на фестиваль та вже приземлилися в аеропорту Кишинева. За словами Бреговича, причину, через яку він не зможе потрапити до країни, правоохоронці не назвали.

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Горан Брегович 2015 року виступав у анексованому Росією Криму. Під час виступу у Севастополі він розповів про «велич Росії». Пізніше низку його концертів в Україні та Польщі було скасовано.

Також Горан Брегович виступав проти антиросійських санкцій та заявляв, що не бачить Сербію в НАТО.

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Раніше Молдова видворила 45 дипломатів і робітників посольства РФ.

Крім того, уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД.

Нагадаємо, 31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.