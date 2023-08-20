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У Молдову не пустили сербського виконавця Горана Бреговича, який підтримує Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Молдову не пустили сербського виконавця Горана Бреговича, який підтримує Росію
Горан Брегович 2015 року виступав у анексованому Росією Криму
фото з відкритих джерел

Артист та його команда прямували на фестиваль та вже приземлилися в аеропорту Кишинева

У Молдову не пустили відомого сербського виконавця Горана Бреговича. Про це повідомляють російські ЗМІ. Артист та його команда прямували на фестиваль та вже приземлилися в аеропорту Кишинева. За словами Бреговича, причину, через яку він не зможе потрапити до країни, правоохоронці не назвали.

Горан Брегович 2015 року виступав у анексованому Росією Криму. Під час виступу у Севастополі він розповів про «велич Росії». Пізніше низку його концертів в Україні та Польщі було скасовано.

Також Горан Брегович виступав проти антиросійських санкцій та заявляв, що не бачить Сербію в НАТО.

Раніше Молдова видворила 45 дипломатів і робітників посольства РФ. 

Крім того, уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД.

Нагадаємо,  31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни.

Теги: фестиваль артист

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