Міст через Дністер: уряд Молдови схвалив угоду з Україною

Уряд України профінансує технічне проєктування моста і будівництво на свої території

Сьогодні, 31 липня, парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду України та Молдови про будівництво мосту через Дністер, який з’єднає дві країни. Про це повідомляє NewsMaker.

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Згідно з проєктом, уряд України профінансує технічне проєктування моста будівництво, і будівництво необхідної інфраструктури на своїй території, а уряд Молдови – на своїй.

За інформацією Державної адміністрації доріг Молдови, довжина майбутнього моста становитиме 641 метр. На ньому буде дві смуги руху, дві смуги безпеки, дві велосипедні доріжки, дві пішохідні доріжки та естакада близько 667 метрів з українського боку.

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Довжина опор у деяких частинах мосту сягатиме 40 метрів, а пропускна здатність становитиме п’ять тисяч автомобілів на добу.

Очікується, що міст здадуть в експлуатацію 2025 року.

Раніше повідомлялося, що уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль – Косеуц. Зазначається, що новий міст побудують на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Він стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом.