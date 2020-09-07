У Монголії виявили третій випадок смерті від бубонної чуми



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Випадки зараження бубонною чумою були виявлені в Китаї

У 25 осіб, з якими контактував загиблий, інфекція виявлена не була

У Монголії зафіксована третя смерть в результаті зараження бубонною чумою.

Про це повідомляє монгольське управління зоонозних хвороб, передає агентство Xinhua.

Так, в минулому місяці було виявлено, що чоловік їв м'ясо бабака в провінції Хувсгул на півночі Монголії, в результаті чого заразився бубонною чумою. Після цього 25 осіб, що знаходилися з ним у тісному контакті, отримали негативний результат тесту на цю хворобу.

Крім цього, 42-річний чоловік помер від бубонної чуми в західній провінції Ховд минулого місяця. Також в середині липня від хвороби помер 15-річний підліток у західній провінції Гові-Алтай.

За даними Національного центру інфекційних захворювань Монголії, нині 17 з 21 провінції Монголії схильні до ризику зараження бубонною чумою.

Бубонна чума - бактеріальне захворювання, яке поширюється блохами, що живуть на диких гризунах, і може вбити дорослу людину менш ніж за 24 години, якщо його вчасно не лікувати.

Симптоми чуми включають жар, нудоту, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів і зазвичай проявляються протягом двох тижнів після контакту з інфекцією. При ранньому виявленні чуму можна вилікувати.

На початку серпня стало відомо, що у північному китайському місті Баотоу, що у провінції Внутрішня Монголія, зареєстрували смерть місцевого чоловіка від кишкової форми чуми. Влада «закрила» район де мешкав загиблий, і проводить протиепідемічні заходи. Згодом у Китаї підтвердили другу смерть від бубонної чуми.