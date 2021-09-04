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    У Москві продають повітря у пляшках (фото)

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    Пів літри повітря коштує приблизно 37 грн - У Москві продають повітря у пляшках (фото)
    Пів літри повітря коштує приблизно 37 грн
    Фото Новости Москвы

    Бізнес із нічого придумали у столиці РФ

    У Москві придумали спосіб, як можна заробляти гроші «з повітря». Про це пишуть «Новости Москвы».

    На Патріарших прудах винахідливі підприємці вирішили продавати жителям Москви повітря.

    За пляшку ємністю 0,5 л з московським повітрям доведеться віддати 100 рублів (близько 37 гривень).

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    Для продажу повітря винахідливі підприємці навіть встановили спеціальний намет на Патріарших прудах.

    «На Патріарших почали продавати місцеве повітря, 0,5 л за 100 рублів. Як думаєте, чим пахне?», – йдеться у підписі до фотографій.

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    Теги: бізнес повітря
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    У Москві продають повітря у пляшках (фото)