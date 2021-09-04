У Москві продають повітря у пляшках (фото)
Пів літри повітря коштує приблизно 37 грн
Фото Новости Москвы
Бізнес із нічого придумали у столиці РФ
У Москві придумали спосіб, як можна заробляти гроші «з повітря». Про це пишуть «Новости Москвы».
На Патріарших прудах винахідливі підприємці вирішили продавати жителям Москви повітря.
За пляшку ємністю 0,5 л з московським повітрям доведеться віддати 100 рублів (близько 37 гривень).
Для продажу повітря винахідливі підприємці навіть встановили спеціальний намет на Патріарших прудах.
«На Патріарших почали продавати місцеве повітря, 0,5 л за 100 рублів. Як думаєте, чим пахне?», – йдеться у підписі до фотографій.