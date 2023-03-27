У найбільшій природній гавані Європи стався витік нафти

Проводиться операція з очищення моря від нафти

У гавані Пул на Півдні Англії в море вилилося близько 200 барелів резервуарної рідини, включаючи нафту. Про це повідомляє BBC.

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Комісар гавані заяив, що витік стався в неділю на трубопроводі, яким керує газова компанія Perenco.

Жителів навколишніх населених пунктів закликали не плавати в гавані до подальшого повідомлення.

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У компанії Perenco заявили, що буде проведено повне розслідування того, що сталося.

Наразі трубопровід було перекрито, а по обидва боки від місця витоку було встановлено бонові загородження. Також було мобілізовано компанії, що спеціалізуються на ліквідації розливів нафти, в даний час проводиться операція з очищення моря.

Пул є найбільшою природною гаванню в Європі і представляє особливий науковий інтерес, оскільки там мешкає безліч болотяних птахів.

Як повідомлялося, у січні через обстріл росіянами Херсонського порту зазнали пошкодження два судна, що належать іноземним компаніям. Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро.