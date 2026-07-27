Мер Вроцлава відреагував на напади на українців

Яцек Сутрик засудив напади за національною ознакою і закликав не лишати їх без покарання

Мер Вроцлава Яцек Сутрик висловив глибоке занепокоєння та обурення у зв'язку з останніми випадками жорстоких нападів у місті, які, за наявною інформацією, були мотивовані національною упередженістю, передає «Главком».

Очільник міста підкреслив, що у Вроцлаві немає і не буде жодної терпимості до насильства, ксенофобії та дискримінації, а кожен мешканець чи гість міста має повне право почуватися в безпеці незалежно від походження, мови спілкування чи віросповідання.

«Напад на конкретну особу через її походження – це завжди напад на всю спільноту, яку ми разом створюємо, і саме так ми маємо до нього ставитися. Це вже не поодинокий інцидент, а тривожний сигнал, на який спільнота Вроцлава має відреагувати з усією рішучістю. Потерпілим та їхнім близьким висловлюю співчуття та підтримку. Сподіваюся, що винуватців швидко затримають і вони відповідатимуть за свої вчинки», – наголосив Сутрик.

Окрему відповідальність Сутрик поклав на публічних діячів та політиків, зауваживши, що агресивна риторика, розділення людей на «своїх» і «чужих» та розпалювання страху в публічному просторі неминуче призводять до реального насильства на вулицях.

«Слова мають значення. Публічна риторика, яка позначає людей як «чужинців» чи «гірших», може призвести до реального насильства. Відповідальність за безпеку та згуртованість спільноти починається також із відповідальності за мову публічної дискусії. Вроцлав протягом багатьох поколінь будують люди з різними історіями, культурами та досвідом. Це місто, яке черпає свою силу з відкритості, взаємної поваги та солідарності. Так було завжди, і ми хочемо, щоб так залишалося й надалі», – резюмував він.

Фото: Facebook/Jacek Sutryk

Нагадаємо, у Вроцлаві група чоловіків атакувала пару українців через їх акцент. Дівчина та хлопець зазнали серйозних травм, у обох є підозра на струс мозку.

Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща щодо нападу, закликаючи до ретельного розслідування, встановлення мотивів скоєного та належної правової оцінки.

Консульство також закликає громадян України, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до установи. Це дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами.

Раніше у Вроцлаві група чоловіків побила 19-річного українця після того як почули, що він розмовляє телефоном українською. Внаслідок побиття хлопець отримав травми носа та хребта, а також численні забої по всьому тілу. Його стан був оцінений медиками як середньої тяжкості.