Черговий напад на українців у Вроцлаві: українське консульство направило запит до поліції Польщі

Дипломати відзначають ріст кількості атак на громадян України

Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща щодо нового випадку агресії, унаслідок якого постраждали громадяни України, повідомляє «Главком».

Інформація про подію поширилася в соціальних мережах та засобах масової інформації.

Матір постраждалої повідомила, що на її доньку та її хлопця напали через український акцент.

«Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку», – розповіла вона.

Українські дипломати висловили занепокоєння через зростання кількості випадків насильства щодо українців у Польщі за останній час. В консульстві наголошують, що кожен такий інцидент вимагає ретельного розслідування, встановлення мотивів скоєного та належної правової оцінки, адже будь-які прояви ксенофобії чи ненависті є неприпустимими в демократичному суспільстві.

Виконуючий обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга доручив консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. У зв'язку з цим дипломати направили офіційний запит до польських правоохоронців та очікують на офіційне підтвердження обставин події і притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством Польщі.

«У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща», – наголосили в установі.

Консульство також закликає громадян України, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до установи. Це дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами.

Раніше у Вроцлаві група чоловіків побила 19-річного українця після того як почули, що він розмовляє телефоном українською. Внаслідок побиття хлопець отримав травми носа та хребта, а також численні забої по всьому тілу. Його стан був оцінений медиками як середньої тяжкості.

Ще один інцидент стався у місті Легниця. 26-річна місцева жителька атакувала та побила трьох 13-річних дівчат через те, що вони розмовляли українською.

У Познані п’яна компанія напала на хлопчика з України. Напад трапився у трамваї. На захист дитини став інший пасажир трамваю – теж поляк, і його також побили. Дружина поляка, котрий постраждав під час конфлікту, розповіла, що подія сталася у п'ятницю, 17 липня, під час поїздки в трамваї з Дембця у напрямку мікрорайону Собеського. За її словами, у транспорті перебувала група нетверезих чоловіків, які викрикували образи на адресу українського хлопчика. Коли підліток виходив із трамвая, один із них вдарив його по голові.